Cheikh Diaw, chef de Cabinet du ministre de l’Environnement: « Ce sont des adversaires politiques et des ennemis qui tentent de déstabiliser Abdou Karim Sall … » Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Juillet 2020 à 19:55 | | 0 commentaire(s)| Le ministre de l’Environnement et du Développement durable peut compter sur le soutien de son chef de Cabinet, Cheikh Diaw. Ce dernier a répondu aux détracteurs de son ministre de tutelle, qui est au cœur des débats des Sénégalais actuellement. Pour ce conseiller municipal à la commune de Mbao, ce sont des ennemis, des adversaires qui tentent de déstabiliser Abdou Karim Sall, car il fait un travail remarquable. S’agissant du maire de Mbao, Abdoulaye Pouye, qui avait déclaré que le Président Macky Sall aurait déclassé 10 hectares dans la foret classée de Mbao « et les a donnés au maire de la ville Abdoulaye Thimbo », Cheikh Diaw estime que c’est parce que Abdou Karim Sall est un ministre, un adversaire redoutable du maire de Mbao, que ce débat a été soulevé.







