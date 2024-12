Cheikh Diba, Ministre des Finances et du Budget : Une compétence au service du Sénégal face aux attaques infondées Ces derniers jours, une campagne de désinformation visant Cheikh Diba, cadre respecté du Ministère des Finances et du Budget, a émergé dans certains médias et sur les réseaux sociaux. Des allégations non fondées, tentent de le présenter comme un « loser », remettant également en cause la compétence des équipes du ministère. Il est essentiel de rétablir la vérité et de rappeler les faits.

Un cadre d’excellence au cœur des finances publiques



Cheikh Diba, reconnu pour sa rigueur et sa vision stratégique, joue un rôle clé dans la gestion des finances publiques du Sénégal. Son expertise, combinée à celle des équipes du Ministère des Finances, contribue à maintenir la stabilité économique du pays et à renforcer la confiance des partenaires financiers.



Les récents succès dans la mobilisation de fonds sur les marchés régionaux et internationaux, illustrent parfaitement cette compétence. Par exemple, lors de l’émission de titres publics du 15 novembre 2024, le Sénégal a mobilisé près de 92 milliards FCfa, soit presque quatre fois la prévision initiale. Cet exploit témoigne non seulement de la qualité de la stratégie d’endettement du pays, mais aussi de la crédibilité qu’il inspire aux investisseurs.



Une campagne malveillante et infondée



Les accusations portées contre Cheikh Diba, relèvent d’une tentative de déstabilisation. Certains individus, n’ayant pas accès à lui ou à son cercle professionnel, cherchent à ternir son image et celle du Ministère. Ces manœuvres malintentionnées, dénuées de fondement, ne font que renforcer l’engagement du ministère à travailler dans la transparence et à défendre l’intégrité de ses cadres.



