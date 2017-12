Cheikh Gadiaga, de la prison de Rebeuss au chantage en ligne

Entre temps, il avait alerté les gendarmes de la brigade de Ngor. Gadiaga débarque avec l'agent qui avait même fabriqué un faux PV. Au moment d'encaisser les 10 millions de FCFA qu'ils réclamaient ils seront tous cueillis et condamnés. Retour à la case prison pour Cheikh Gadiaga qui curieusement reprend sa place auprès de Cheikh Amar qu'il semble tenir par la barbe. Pour ne pas dire par les...

Sauf que cette fois-ci Cheikh Gadiaga ne se limite plus à Cheikh Amar. Il a lancé un site internet du nom de senegalixxx qui est en train de causer beaucoup de tort aux autorités minutieusement ciblées. Pendant deux mois Cheikh Gadiaga faisait insulter le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan. Mais voilà il ya de cela quelques jours, le même site qui insultait a fait un article à la limite du griotisme pour chanter les louanges de Amadou Ba. C'est qu'entre temps Cheikh Gadiaga a "vu" le ministre des Finances grâce au promoteur de lutte Gaston Mbengue. Le même procédé a été utilisé pour salir et racketter le directeur général des Impôts et Domaines Cheikh Ameth Tidiane Ba mais aussi Lamine Sarr de la Douane sans oublier Pape Mael DIOP

Depuis quelques jours, Cheikh Gadiaga a trouvé une nouvelle cible à "encaisser" : Mamour Diallo, directeur national des Domaines qu'il a fait insulter dans un article injurieux. Ces pratiques mafieuses ne passent pas inaperçus et choquent toute la presse en ligne. Les professionnels des médias en ligne devraient se liguer pour dénoncer ces mercenaires qui ont investi le secteur pour se livrer à du banditisme médiatique.

Les personnes ciblées par ces Bob Denard en ligne devraient aussi avoir le courage de porter plainte pour extorsion de fonds et chantage. Deux délits fermement punis par la loi.