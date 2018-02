Cheikh Guèye, Maire de Dieuppeul-Derklé, « notre suspension annoncé est un non-évènement, nous sommes la Ld »

« D’abord, ce n’est pas la direction du parti qui nous a suspendu, c’est un groupuscule de gens, à l’occasion d’un bureau politique irrégulier, convoqué irrégulièrement et à l’issue duquel, il a été demandé la suspension d’un certain nombre de camarades (19), dont moi-même. C’est un non-événement parce que tout simplement, les motivations de cette décision sont claires et connues de tous. On nous demande de regagner les rangs, au risque d’être exclus du parti, mais qu’appellent-ils regagner les rangs ? Regagner les rangs en renonçant aux valeurs pour des privilèges, à la lutte pour se résigner, cracher sur l’intérêt du peuple au profit de l’intérêt personnel ?



Non, nous sommes un parti politique, un regroupement de personnes unies pour la bonne cause, pour la promotion de l’action politique, pour l’avènement d’un Sénégal développé et prospère. Je pense que si les gens avec qui nous avons partagé cet instrument pendant plus de 30 ans, pour une raison ou une autre, décident de suspendre des camarades, surtout quelqu’un comme Mamadou Ndoye qui a tout donné à ce parti, ils doivent revenir à la raison. Il faut qu’ils sachent raison garder, nous avons besoin d’un espace apaisé, de cadre d’échanges. Aujourd’hui, au moment où nous nous acheminons vers l’organisation du 8e Congrès du parti, que les camarades en arrivent là, nous ne voulons pas être distraits. C’est pourquoi je dis que c’est un non-évènement."











L’Observateur