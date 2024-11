Cheikh Issa Sall chez le Khalife de Darou Mousty: Un moment de recueillement et de bénédictions ! Rédigé par leral.net le Mardi 12 Novembre 2024 à 10:40 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre de la campagne électorale pour les Législatives 2024, la coalition Unite a été reçue à Darou Mousty, pour une série de rencontres. La délégation a rendu visite au Khalife de la localité. " Un moment de recueillement et de bénédictions précieuses pour le chemin que nous traçons ensemble pour le Sénégal. Nous avons également eu des échanges enrichissants avec des groupements de femmes dynamiques, témoins de leur engagement et de leur détermination à soutenir notre vision ", a écrit Cheikh Issa Sall.



A l'en croire, le soutien des femmes de Darou Mousty, prêtes à voter pour la coalition Unité, est un moteur puissant pour leur coalition . " Merci à l’honorable Adji Mbacké pour son travail exceptionnel, un exemple de dévouement et de rigueur. Ensemble, pour une assemblée au service du peuple ", a conclu la tête de liste de la coalition Unite.











