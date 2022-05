Cheikh Oumar Diagne emprisonné : un collectif d’activistes réclame sa libération et projette une marche pacifique samedi prochain Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Mai 2022 à 19:24 | | 0 commentaire(s)| Le collectif pour la libération de Cheikh Oumar Diagne demande la libération de ce dernier, dans les plus brefs délais. Ledit collectif regroupant plusieurs entités d’activistes, précise que Cheikh Oumar Diagne n’a fait que combattre l’homosexualité. C’est d’ailleurs, pour cela, dit-il, qu’il a été accusé et emprisonné à la prison de Rebeuss.

La libération de Cheikh Oumar Diagne préoccupe beaucoup les activistes sénégalais. Depuis son incarcération, ils ne cessent de s’afficher pour combattre ce qu’ils qualifient d’injuste et d’abus de pouvoir ou d’autorité. Ce collectif, très frustré de cet emprisonnement, refuse de laisser Cheikh Oumar Diagne entre les mains de tortionnaires moraux, pour le plaisir de la communauté LGBT.



Ainsi, Ousmane Diagne de la Mafia Kacc-Kacc n’a pas porté de gants pour accuser l’Etat d’être derrière cette arrestation arbitraire. L’auteur de la plainte ayant conduit Cheikh Oumar Diagne à la prison de Rebeuss, fait pire. Puisqu’il a tenu un discours violent envers Cheikh Oumar Diagne et rien lui arrive. L’Etat fait le même procédé pour arrêter d’autres activistes et combattant de la liberté.



Les protestataires invitent les autorités religieuses à rester vigilantes. Macky Sall a reçu récemment un grand militant des causes homosexuelles. Ce dernier est venu pour discuter de l’école sénégalaise. D’après Karim Guèye, Djibril War fait le tour des médias pour soutenir les homos. Macky Sall, insiste-t-il, contribue à la promotion des homosexuels.



Le Collectif décide de déposer une plainte et projette de tenir une marche pacifique samedi prochain, sur l’itinéraire Université jusqu’à la Poste Médine. « Cheikh Oumar Diagne m’a fait part lors d’une visite en prison que dans une rencontre des homos en Afrique du Sud, les homosexuels ont projeté une de ses vidéos. Et cette vidéo se trouve présentement sur Facebook », indique Abdou Karim Guèye. Et, ce collectif a conclu avec un message de soutien à l’international sénégalais, Idrissa Gana Guèye, attaqué injustement en occident pour refus de porter un maillot de son équipe, floqué des couleurs LGBT.



Accueil Envoyer à un ami Partager