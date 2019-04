Cheikh Oumar Hanne: « dans 2 ans, le Sénégal intéressera beaucoup de monde »

L’Institut national du pétrole et du gaz (INPG) a organisé son 1er forum sur les parcours pédagogiques et professionnels dans l’industrie pétrolière et gazière.



Présidant ce forum, le ministre de l’Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Hanne a souligné : « dans 2 ans, nous serons un pays importateur de pétrole et cela va changer complètement les paradigmes de développement. Le Sénégal intéressera beaucoup de monde et il faudra que l’on entende nos intérêts.



Pour cela, nous devons avoir des ressources humaines qualifiées qui comprennent les enjeux pour défendre l’intérêt du Sénégal. L’INGP est en train de former des ingénieurs. Et il permet de regrouper les differents compétences dans ces domaines. Nous avons mis en place une équipe capable de maitriser les enjeux dans ce secteur ».













L’As

