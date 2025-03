Cheikh Thiam, PDG du Complexe Restaurant Al Mahdi : A la découverte d’un entrepreneur visionnaire, au service de la jeunesse sénégalaise Investir dans un pays, c’est bien plus qu’une question de rentabilité. C’est croire en son potentiel, contribuer à son essor et surtout, impacter positivement la vie de ses citoyens. Aujourd’hui, je tiens à mettre en lumière un homme qui incarne parfaitement cette vision : le Président Directeur Général du Complexe Restaurant Al Mahdi.

Entrepreneur aguerri et philanthrope engagé, il a su allier le monde des affaires et le social, avec une rare excellence. À travers Al Mahdi, il a non seulement révolutionné le secteur de la restauration au Sénégal, mais il a aussi fait de son entreprise, un véritable levier de soutien pour les jeunes, en particulier les étudiants.



Récemment, il a franchi une nouvelle étape, en inaugurant un tout nouveau complexe Al Mahdi à l’UCAD, un projet ambitieux qui dépasse largement le cadre de la restauration.



Ce complexe a été conçu pour offrir aux étudiants, un cadre sain, accessible et propice à leur épanouissement académique et personnel. Parce que pour lui, la réussite de la jeunesse est un pilier fondamental du développement de notre pays.



Son engagement ne s’arrête pas là. À travers diverses initiatives sociales, il œuvre activement pour l’insertion professionnelle des jeunes, l’accompagnement des entrepreneurs émergents et l’amélioration des conditions de vie des plus vulnérables.



Un leadership inspirant, un modèle à suivre pour toute personne souhaitant allier succès entrepreneurial et impact positif.



Dans un monde où l’entrepreneuriat se mesure souvent en chiffres, il nous rappelle que la véritable réussite réside aussi dans la capacité à donner du sens à ses investissements et à redonner à la communauté.



Facebook Post de Oulimata Pouye

