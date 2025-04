Cheikh Tidiane Dièye : ?L?Etat dispose d?une cartographie complète des zones inondables? Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Avril 2025 à 17:18 | | 0 commentaire(s)|

L’État du Sénégal dispose désormais d’une cartographie complète des zones inondables du Sénégal permettant une connaissance fine du risque lié à ce phénomène dans toutes les régions et une planification ciblée des interventions, a-t-on appris vendredi du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye. “Aujourd’hui, on a fini de faire la cartographie des zones inondables du pays, de l’ensemble des régions. Nous avons une parfaite maîtrise de la connaissance du risque d’inondation dans tout le pays. Nous savons où il faut intervenir, quels ouvrages renforcer et comment organiser la coordination des actions”, a-t-il déclaré. Cheikh Tidiane Dièye s’entretenait avec des journalistes, à l’issue du réunion Comité national de gestion des inondations, à laquelle participaient les gouverneurs des 14 régions du pays. Des représentants des structures publiques concernées ont également pris part à cette rencontre, de même que qu’une trentaine de députés, ainsi que les maires des grandes villes impactées par les inondations, sans compter de nombreux acteurs communautaires. Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement a assuré, au sortir de cette rencontre, que les structures opérationnelles des ministères concernés sont déjà à pied d’œuvre pour préparer l’hivernage 2025. ”Les zones de pré-positionnement des stations de pompage et des descentes électriques ont été identifiées, tandis que des travaux de réhabilitation ou de renforcement des digues sont en cours”, a-t-il indiqué. Cheikh Tidiane Dièye a précisé que le délai arrêté pour la fin de ces travaux est fixé au 15 juillet. ”Tous les travaux destinés à l’hivernage devront être achevés d’ici cette date”, a-t-il insisté. Face aux incertitudes liées au changement climatique, le ministre indique que son département anticipe un hivernage potentiellement plus intense que celui de l’année dernière. ”Mon département est en train de prendre toutes les mesures nécessaires en anticipation, en organisation, en gestion et en coordination pour être prêt et faire face”, a-t-il assuré. “Nous travaillons sur une hypothèse pessimiste. Quelles que soient les prévisions, nous nous préparons à des pluies extrêmes, aussi bien en inondations pluviales qu’en crues fluviales, notamment sur les bassins du fleuve Sénégal et de la Gambie”, a-t-il souligné. Cheikh Tidiane Dièye a également annoncé l’exécution d’un calendrier de suivi rigoureux. “Des réunions spécifiques seront organisées avec les gouverneurs, les députés, les maires, les acteurs communautaires et les associations citoyennes. Une grande rencontre sera notamment tenue avec les populations pour définir les modalités de leur implication dans la gestion des inondations”, a-t-il annoncé. Il a promis d’effectuer, à partir de fin avril, des tournées sur le terrain pour constater l’état d’avancement des travaux engagés dans les régions. ”Chaque mois, je retournerai sur le terrain pour constater l’état d’avancement des travaux”, a promis le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement. Il a relevé que l’Etat ne pourra pas résoudre liés à l’assainissement et à la gestion des inondations, mais il a pris l’engagement que les pouvoirs publics feront tout avec les moyens humains et financiers dont ils disposent pour limiter les dégâts et gérer au mieux l’hivernage 2025.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-79850-cheikh-tidiane...

