Cheikh Tidiane Niass trace un nouveau départ, rempli de conseils et de motivation dans la "Tanière"

Cheikh Tidiane, ayant récemment rejoint l'équipe des Lions de la Téranga, met en avant la qualité de l'accueil dont il a bénéficié au sein du collectif. « Comme je l'ai déjà mentionné, on m'a accueilli chaleureusement et on m'a également orienté, particulièrement les membres plus expérimentés du groupe qui se sont approchés de moi pour me transmettre un peu d'encouragement », révèle-t-il. Il admet l'importance de ces dialogues et recommandations, en mettant l’accent sur le rôle crucial qu'ils jouent dans son acclimatation à ce degré de concurrence.

Même s'il a toujours suivi attentivement le football africain, Cheikh Tidiane reconnaît qu'il est ardu de saisir totalement l'intensité des rencontres sans avoir personnellement vécu cette expérience. « Officiellement, même si on observe le football africain de loin, tant qu'on n'a pas vraiment fait l'expérience des matches, on ne peut pas réellement mesurer l'intensité qui y règne », dit-il. Conscient de la nécessité de s’adapter rapidement, il est déterminé à écouter les conseils des vétérans et à tout donner sur le terrain pour justifier la confiance qui lui a été accordée.