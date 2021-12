Cheikh Tidiane Samb, ANSAR: Une journée de prières et une sensibilisation pour des élections paisibles, organisés Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Décembre 2021 à 16:16 | | 0 commentaire(s)| Une journée nationale de prières et de sensibilisation pour la paix et la cohésion sociale, a été organisée à Mbour par l'Association ANSAR. Le thème choisi est "L'Islam, une religion de paix et de cohésion", en présence de toutes les autorités religieuses. Un appel à la paix a été lancé pour des élections paisibles.



