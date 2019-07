Cheikhna Keïta sur le meurtre de Tamsir Sané : « il faut résorber le gap d’effectifs de la police et de la gendarmerie » L’ancien commissaire de police, Cheikhna Keïta ne s’en cache, le sous équipement et le manque d’effectifs ont favorisé la mort du commandant de brigade de la gendarmerie de Koumpentoun, Tamsir Sané, tué vendredi dernier lors d’un braquage.

Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Juillet 2019 à 13:38 | | 0 commentaire(s)|

« Il y a problème d’effectifs à rattraper. C’est le fameux problème du ratio. Cela est valable aussi bien pour les policiers que pour les gendarmes », a déclaré l’ancien commissaire de police dans l’émission Grand Jury de ce dimanche.

Toutefois, admet l’ex patron de l’Ocrtis, « il y a une embellie à ce niveau. Il y a des logistiques maintenant que nous n’avions pas. Mais il faut faire un bon maillage du terrain avec une bonne implantation des unités et une délimitation des zones de compétence » pour une meilleure efficacité des actions.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos