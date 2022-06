Cheikhou Kouyaté: "ce genre de match, on l'aurait perdu ou fait match il y a 2 ans..." Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Juin 2022 à 09:08 | | 1 commentaire(s)| Selon Cheikhou Kouyaté, "plus aucun match ne sera facile pour nous avec notre statut de champion d'Afrique. Ce genre de match, on l'aurait perdu ou fait match nul, il y a 2 à 3ans derrière. Aujourd'hui, on s'en sort avec les 3 points. La véritable force de l'équipe, c'est le collectif, la famille et la cohésion qui règne au sein du groupe", fait savoir le jour de Crystal Palace en Premier League.



Accueil Envoyer à un ami Partager