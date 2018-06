Cheikhou Kouyaté, un capitaine en danger ?

Longtemps confortable à sa place au milieu de terrain de l’équipe nationale du sénégal, le brassard de capitanat soigneusement noué, Cheikhou Kouyaté s’est retrouvé contre la Pologne, là où on l’attendait le moins : sur le banc. Alfred Ndiaye, qui a pris sa place au cœur du jeu, a encore pris du galon, là où Sadio Mané, déjà leader technique, porte bien le brassard. Suffisant pour se poser certaines questions.



Il fallait que l’équipe passe par de mauvais moments pour qu’Aliou Cissé se départisse de ses certitudes. La paire au milieu du terrain, Cheikhou Kouyaté- Idrissa Gana Gueye a longtemps pris ses habitudes dans l’entre-jeu des "Lions". Elle était même devenue emblématique. Mais, les aléas de la vie ont contraint Aliou Cissé à redistribuer les cartes dans ce secteur selon L’Observateur.



Les blessures à répétition de Cheikhou Kouyaté (maladie contre Bosnie, puis blessure de dernière minute contre Luxembourg en matchs amicaux) n’ont pas laissé le choix au sélectionneur. Gana Guèye qui reste la constante, s’est fait affecter un partenaire qui a très vite marqué les esprits, là où tout se joue à l’instant et dans l’urgence.



L’association Gana-Alfred récemment expérimentée lors des matchs amicaux préparatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 et lors du premier match du Sénégal contre la Pologne, commence à donner satisfaction.