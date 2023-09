Chelsea: Auteur d’un seul but depuis l’ouverture de la saison Nicolas Jackson peine à retrouver son instinct de buteur Muet depuis quelques journées, Nicolas jackson peine à trouver son instinct de buteur avec Chelsea. Malgré la confiance de Mauricio Pochettino et le soutien du public des Blues, l’ancien joueur de Villarreal (Liga) traverse des moments difficiles avec son club.

Les matchs se suivent et se ressemblent pour Nicolas Jackson. En championnat, l’international sénégalais qui avait explosé les compteurs buts (12) de la précédente saison avec Villarreal peine à trouver ses marques cette saison.



Auteur déjà de 6 matchs toutes compétitions confondues, le numéro 15 des Blues n’a réussi à scorer qu’une seule fois en Premier League. Et c’était lors de la victoire de Chelsea sur Luton (3-1) lors de la troisième journée.



Aujourd’hui, cela fait quelques semaines que l’ancien joueur du Casa Sports ne connaît plus ce bonheur, avec cette frustration énorme de ne pas avoir réussi à être décisif. Malgré la confiance de son entraîneur Mauricio Pochettino, l’ancien joueur du Casa Sports (D1 Sénégal) est en difficulté.



L’attaquant donne l'impression sur les dernières rencontres d'avoir perdu son efficacité, même sur des occasions a priori faciles pour lui de tromper la vigilance des gardiens adverses. Samedi dernier lors de leur déplacement à Bournemouth, l’attaquant des Lions est resté sur 3 matchs de rang sans marquer de buts. Une situation qui inquiète le technicien argentin.



« En tant qu’attaquant, vous devez marquer ou faire des passes décisives, mais nous devons comprendre que Jackson vient d’Espagne, il est jeune, il doit renforcer sa confiance», a déclaré Pochettino. Pour lui, l’attaquant sénégalais a des problèmes d’adaptation mais que cette situation devrait vite se régler.



«Il doit s’adapter à la Premier League. Ce n’est qu’une question de temps, mais il fait un travail fantastique pour l’équipe. Il doit être plus clinique devant le but, mais je pense que cela va arriver. Il ne fait aucun doute que c’est un joueur fantastique », a-t-il ajouté.



Loin d’être inquiet, il est plutôt optimiste et pense que le ballon d’Or africain va retrouver au plus vite le chemin des filets. Privé de Ligue des Champions, Nicolas Jackson et Chelsea ne devront pas prendre plus de retard puisqu'un terrible enchaînement qui pourrait conditionner le reste de la saison va bientôt arriver :

Arsenal, Brentford, Tottenham, Manchester City, Newcastle, Brighton et Manchester United entre le 21 octobre et le 6 décembre. Sept matchs contre des prétendants au titre, au podium ou encore à l'Europe, où l’attaquant sénégalais est attendu pour aider son club à faire la différence

