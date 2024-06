Cherté de la vie : Le gouvernement annonce la baisse des prix de plusieurs denrées alimentaires

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Juin 2024 à 20:15 | | 0 commentaire(s)|

Le gouvernement a annoncé ce mercredi, sa décision de réduire les prix de plusieurs produits alimentaires courants, tels que le riz, l’huile et le pain, en suspendant des taxes pour un montant annuel total de 53,4 milliards de francs Cfa. Cette mesure prendra effet après une réunion du Conseil national de la consommation, prévue pour la semaine prochaine, a indiqué Ahmadou Al Aminou Lô, ministre et secrétaire général du gouvernement.



Voici Ahmadou Al Aminou Lo au micro de Birame Khary Ndaw et Gnagna Ka