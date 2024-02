Chiffre d’affaires dans l’industrie : Une diminution de 4,6% observée au 3e trimestre 2023

Selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), en revanche, les chiffres d’affaires des industries de production d’électricité de gaz et d’eau (+26,0%) et environnementales (+9,4%) se sont améliorés sur la période sous revue. En cumul sur les neuf premiers mois de 2023, le chiffre d’affaires dans l’industrie s’est bonifié de 1,9% en comparaison à celui de la même période de 2022.



La baisse du chiffre d’affaires dans les industries extractives, au troisième trimestre 2023, est expliquée par la diminution des ventes des autres produits des industries extractives (-32,4%) et de celles des produits de minerais métalliques (-16,4%). Sur les neuf premiers mois de 2023, le chiffre d’affaires des industries extractives s’est replié de 13,7%, comparativement à celui de la période correspondante de 2022.



La régression du chiffre d’affaires des industries manufacturières (-3,6%) est imputable, particulièrement, à la baisse des ventes de produits du cuir travaillé et des articles de voyage (-96,7%), des produits textiles et articles d’habillement (-47,7%), des produits chimiques et pharmaceutiques (-40,6%), métallurgiques et de fonderie (-15,8%). Toutefois, ajoute l’Ansd, cette contreperformance de l’industrie manufacturière a été amoindrie par le redressement du chiffre d’affaires des produits du papier et carton, travaux d’impression et reproduction d’enregistrement (+55,6%), du raffinage et de la cokéfaction (+54,8%), des matériaux minéraux (+17,1%) et des produits agro-alimentaires (+8,7%).



Sur les neuf premier mois de 2023, le chiffre d’affaires de l’industrie manufacturière s’est relevé de 4,5%, comparativement à celui de la période correspondante de 2022. Le relèvement du chiffre d’affaires des industries environnementales (+9,4%) est attribuable à la hausse de celui des activités de collecte, de traitement et d’élimination des déchets (+9,4%).



Toutefois, le chiffre d’affaires des activités de collecte des eaux usées et boues s’est replié de 18,3% sur la même période. Sur les neuf premiers mois de 2023, le chiffre d’affaires des industries environnementales a augmenté de 3,6%, comparativement à celui de la période correspondante de 2022.



L’augmentation du chiffre d’affaires des industries de production d’électricité, de gaz et d’eau (+26,0%) est en relation avec la hausse des ventes d’électricité et de gaz (+32,1%) et, dans une moindre mesure, de celle des ventes d’eau (+5,2%). Sur les neuf premiers mois de 2023, le chiffre d’affaires des industries de production d’électricité, de gaz et d’eau s’est accru de 22,3%, comparativement à celui de la période correspondante de 2022.



Le troisième trimestre 2023 est marqué par une forte amélioration du chiffre d’affaires de l’activité d’égrenage de coton. Toutefois, le cumul sur les trois premiers trimestres de 2023 s’est amenuisé de 14,3% relativement à la période correspondante de 2022.



