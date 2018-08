Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Chine: Un couple n’a pas eu d’enfant pendant 4 ans, car faisant l’amour dans le mauvais sens Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Août 2018 à 15:19 | | 0 commentaire(s)|

Une histoire invraisemblable qui dit long sur le système d’éducation sexuelle en Chine. Un couple aurait essayé et échoué pendant quatre ans à concevoir un enfant, et il s’avère qu’ils faisaient l’amour dans le mauvais sens. Selon un rapport du Guiyang Evening Post, publié plus tôt cette année, une équipe de médecins bénévoles s’est rendue dans diverses villes du Guizhou. Lors de leur escale dans la ville de Bijie, un jeune couple marié est venu de la campagne pour rencontrer une obstétricienne expérimentée nommée Liu Hongmei, espérant qu’elle pourrait les aider dans leur entreprise.

Liu a dit que le mari avait 26 ans et que sa femme avait 24 ans, tous deux en bonne santé. Et le couple lui a dit que depuis quatre ans, ils essayaient très fort de concevoir un enfant, mais sans succès, ce qui leur causait un stress considérable.

La femme a admis à Liu que le sexe était “exceptionnellement douloureux” pour elle, mais qu’elle avait enduré la douleur pour concevoir un enfant. Après avoir entendu cela, Liu a pensé que la femme souffrait d’une maladie gynécologique. Cependant, à la suite d’un examen, elle fut plutôt surprise d’apprendre que la femme était toujours vierge.

S’appuyant sur ses années d’expérience, Liu a ensuite examiné l’anus de la jeune femme, et à sa grande surprise, elle constata qu’il pouvait laisser passer trois doigts à la fois.

Par la suite, Liu a donné au couple des conseils utiles au couple sur la manière appropriée de concevoir un enfant, en leur remettant une brochure informative sur le sexe avant de les renvoyer. Apparemment, la leçon a eu son effet, lorsque le couple lui a notifié quelques mois plus tard que la femme était enceinte, envoyant un poulet vivant et 100 œufs en signe de remerciement.



Felicia Essan



Accueil Envoyer à un ami Partager