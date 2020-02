Accueil Envoyer Partager sur facebook Chine : le bilan du coronavirus monte à 425 morts, le pays a un besoin urgent de masques Rédigé par La rédaction de leral.net le 4 Février 2020 à 11:31 Après avoir dépassé lundi le bilan humain du Sras, le nouveau coronavirus avec 425 morts continue sa propagation en Chine continentale, où les autorités admettent désormais des « insuffisances » dans la réaction à cette crise sanitaire.

Le bilan monte à 425 morts

Le nombre de décès confirmés dus au coronavirus en Chine est passé à 425, après que les autorités de la province du Hubei ont annoncé ce mardi 64 nouveaux morts. Dans son point quotidien, la commission provinciale de la Santé a aussi fait état d'une forte augmentation du nombre de personnes infectées, avec 2 345 nouveaux cas confirmés dans le Hubei, province du centre de la Chine qui est le foyer de la nouvelle épidémie. Au total, plus de 20 400 personnes sont infectées sur l'ensemble du territoire chinois, selon les statistiques du gouvernement central.

Deux décès survenus hors de Chine

L'épidémie serait apparue en décembre dernier sur un marché qui vendait du gibier dans la capitale provinciale de Hubei, Wuhan. Des cas sont maintenant signalés dans plus de 20 pays.

Un premier décès était survenu en dehors de la Chine, aux Philippines. Mardi, un Hongkongais atteint par le nouveau coronavirus est devenu la première personne décédée de cette épidémie virale dans la mégapole. L'administration hospitalière a annoncé qu'un homme de 39 ans, traité pour ce virus, était décédé mardi matin après avoir vu son état de santé se « détériorer ».

Le Parisien

