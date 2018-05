Choquant ! Une infirmière met en vidéo les poumons d’un fumeur décédé Peut-être est-ce la méthode pour donner envie aux fumeurs d'arrêter ? Une infirmière américaine a filmé les poumons d'un patient décédé d'une Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO).

Il fumait un paquet par jour et ses poumons sont devenus noirs -comme carbonisés-, montrant ainsi les méfaits du tabac sur l’élasticité des poumons. Dans une vidéo, cette infirmière compare le fonctionnement des poumons de donneurs sain et d’un malade.

Un paquet par jour pendant vingt ans Le patient disparu fumait un paquet de cigarettes par jour depuis vingt ans. Durant “son test”, l’infirmière démontre au cours d’un test d’insufflation d’air à la pompe, que les poumons malades se dégonflent instantanément après avoir été remplis d’air à cause du manque d’élasticité des membranes.



Une expérience qui permet à la science de comprendre le problème d’essoufflement auquel sont souvent sujets les fumeurs.



Dans la vidéo, le message est clair et direct : “Vous voulez toujours fumer?”…

En France, la BPCO tue 17 000 personnes et dans 8 cas sur 10, le tabac est le principal responsable.



