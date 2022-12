Chose promise, chose due : Adjia Sarr livre sa version, persiste et signe sur ses accusations contre Ousmane Sonko Comme annoncé, sa conférence de presse prévue hier à 23 heures, a été reportée à aujourd’hui mercredi. Adja Sarr qui a accusé Ousmane sonko de viol avait promis de donner sa version des faits sur ce qui s’est réellement passé dans le bureau du Doyen des juges. Pour rappel, après le live d’hier d’Ousmane Sonko sur leur confrontation, Adji Sarr, l’ex masseuse de Sweet Beauty avait avancée : «J’ai été déçue parce que Sonko n’a pas voulu répondre aux questions de mes avocats. Je ne reconnais plus Ousmane Sonko». Voici en extrait, sa réplique à la sortie de Sonko où elle revient et insiste sur les faits dont elle accuse le leader du Pastef… .

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Décembre 2022 à 22:54 | | 0 commentaire(s)|



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook