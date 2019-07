Christophe Bigot: " La relation entre le Sénégal et la France est d'abord humaine" Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Juillet 2019 à 02:55 | | 0 commentaire(s)| L'objectif du site de Campus-France, c'est d'apporter aux étudiants tous les conseils, toutes les informations, tout le nécessaire avec un dispositif qui se doit d'être facile et simple. " Plus de 26 mille étudiants sont venus ici, ) peu près 17 mille dossiers remplis et 5 mille entretien individuels" a souligné son Excellence Christophe Bigot lors de l'inauguration du site Campus-France à la Médina, non loin de l'Ucad. Une forte affluence qui faire dire à l'Ambassadeur français qu'il existe "une relation humaine en premier" entre le Sénégal et la France .



