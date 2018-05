Christophe Bigot fou amoureux de "l'Expressionnisme abstrait» du peintre américain, Mark Rothko

Christophe Bigot, l’Ambassadeur de France au Sénégal, est un connaisseur en art et ses tableaux d’art préférés sont l’œuvre du peintre américain né dans l'Empire russe, Mark Rothko (1903- 1970) qui règne dans tous les grands musées et dans la rétrospective et qui voulait que ses tableaux d’art soient des miracles visuels.

