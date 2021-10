Cimetière de Cambérène : la dépouille de Cheikh Niass éconduite

L'inhumation de l'émigré Cheikh Niass prévue ce vendredi n'a pas finalement eu lieu. La raison: les proches et parents du défunt se sont présentés au cimetière à 18 h passées. C'est ainsi que le conservateur du lieu de culte les a éconduits, leur demandant de revenir samedi matin. Si ce dernier en a décidé ainsi, rapporte la Rfm, c'est parce que dans cette localité, les inhumations ne sont font pas au-delà de 18h. Cheikh Niass, arrêté le 23 septembre 2021, pour avoir filmé un policier qui l’avait interpellé pour "défaut de carte grise et de police d’assurance" est décédé des suites d’une "infection grave de la Covid-19 et des complications d’un diabète sévère", selon les conclusions de l'autopsie.

Source : https://www.exclusif.net/Cimetiere-de-Camberene-la...