"Cin fekkul, bennul, fu yax jaaar*"dixit les avocats de l'Etat qui s'attirent la réplique salée de Me Amadou Sall

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Janvier 2018 à 11:18 | | 0 commentaire(s)|

Le procès de Khalifa Sall et ses co-prévenus a été riche en ambiance et en passes d'armes, hier. En effet, raconte le journal « Vox Populi », Me Samba Bitèye qui voulait accuser Khalifa et ses souteneurs d'avoir fait disparaître les 1,8 milliard de la Caisse d'avance de la mairie de Ndakaaru, s'est laissé aller à quelques jeux de mots et expressions wolof bien sentis, qui ont suscité une réaction du camp d'en face. "Cin fekkul, bennul, fu yax jaar*? (La marmite ne s'est pas cassée, ni trouée, où donc est passé l'os ?)", s'est interrogé l'avocat de l'Etat. Une interrogation de la partie civile à laquelle l'avocat de la défense, Me Amadou Sall a vite fait de répondre, mettant ainsi le juge Malick Lamotte hors de lui. "Je suis Peulh et j'aime bien les proverbes. Mon confrère a dit que Cin fekkul, bennul, fu yax jaaar ? Oui, cin bi fekkul, bennul, mais....", a ironisé Me Sall.



Des propos jugés inacceptables par le juge Lamotte qui lui a lancé: "Je suis désolé pour les propos inappropriés, ne le répétez plus ici".



"Je n'ai pas été compris et je pense que je n'ai pas offensé. J'ai le plus grand respect pour cette institution et pour ce que je suis. Les propos que j'ai tenus n'ont pas un caractère qui porte atteinte à nos institutions. Peut-être nous ne sommes pas dans la même culture populaire. En français, on dit la marmite s'est fondue. Ça ne choque pas en français. Donc, je ne vois pas pourquoi ça devrait l’être en Wolof", s'est défendu Me Sall.



A sa suite, Me Borso Pouye de renchérir, en clamant: "La marmite dont on parle, ne bout pas. Fekkul, yax bi est dedans. D'ailleurs, il n'y avait rien dans la marmite. On voulait mettre une personne dans cette marmite. Mais malheureusement, xaju ci. C'est la raison pour laquelle on ne trouve rien dans la marmite".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook