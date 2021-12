Cinglante réponse de l'ACSIF aux opérateurs de téléphonie: "Ils ne nient pas les manquements, mais...

Le président de l'Association des Clients et Sociétaires des Institutions Financières (ACSIF), Famara Ibrahima Cissé a apporté une cinglante réponse aux opérateurs de téléphonie mobile que sont la Sonatel, Free et Expresso, sanctionnés. "On visionné des conférences de presse et lu des communiqués de ces opérateurs, mais à aucun moment, ils ont dit que les sanctions ne sont pas légales. Que cela soit une couverture de réseau, achat de crédit et connexion, rien n'a été assuré intégralement par ces derniers. En sus, c'est l'argent des clients qu'on leur réclame pour le Trésor, il ne faut pas qu'ils politisent cette sanction collective", dit-il.