Cinq aliments pour réduire le taux de cholestérol naturellement En modifiant son alimentation, il est possible de faire baisser le taux de cholestérol dans l’organisme. Accompagné d’un mode de vie sain, ses aliments permettent de rééquilibrer le mauvais et le bon cholestérol de façon naturelle.





L’huile d’olive



L’huile d’olive réduisent les taux de cholestérol LDL chez les gens qui souffrent de diabète. Consommez de l’huile d’olive surtout les soirs en l’ajoutant à votre diner.



La cannelle



Ajoutez une demi-cuillerée à soupe de cannelle dans vos infusions permet de réduire de près de 30% le taux de LDL des personnes affligées d’un diabète de type 2.



Les fibres solubles



Les aliments riches en fibres solubles peuvent aider à réduire le taux de cholestérol dans le sang. Pour en consommer d’avantage mangez vos fruits et vos légumes crus plutôt que cuits. Le pamplemousse, la pomme, 2 et 3 pommes par jour pour maximiser ses effets bénéfiques.



Les légumineuses



Les haricots, les lentilles ou les pois chiches sont un excellent moyen pour réduire son taux de cholestérol. Consommez-en régulièrement.



Les poissons gras



Le saumon, le maquereau, les sardines, le thon, le hareng… contiennent beaucoup d’acides gras insaturés oméga-3. Ils aident à stabiliser le rythme cardiaque et à réduire les niveaux de cholestérol dans le sang. Il est conseillé d’en 2 à 3 fois par semaine.

