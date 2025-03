Cinq anciens dirigeants africains nommés médiateurs du conflit en RDC Rédigé par leral.net le Mardi 25 Mars 2025 à 13:44 | | 0 commentaire(s)|

©️ Atlanticactu & Agence Une équipe élargie de cinq anciens dirigeants africains a été nommée pour assurer la médiation de la crise sécuritaire dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), selon un communiqué conjoint publié lundi. La Communauté de l’Afrique de l’Est et la Communauté de développement de l’Afrique australe ont tenu un […] ©️ Atlanticactu & Agence Une équipe élargie de cinq anciens dirigeants africains a été nommée pour assurer la médiation de la crise sécuritaire dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), selon un communiqué conjoint publié lundi. La Communauté de l’Afrique de l’Est et la Communauté de développement de l’Afrique australe ont tenu un sommet virtuel lundi, annonçant que l’équipe comprend l’ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, l’ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, l’ancien président sud-africain Kgalema Motlanthe, l’ancienne présidente de la République centrafricaine Catherine Samba Panza, et Sahle-Work Zewde, l’ancienne présidente de l’Ethiopie. Le sommet a tenu compte de l’égalité des sexes, des régions et des langues pour la nomination, et une séance d’information sera organisée dans les sept prochains jours, selon le communiqué. Les combats entre le gouvernement de la RDC et le groupe rebelle du Mouvement du 23 mars (M23) se sont intensifiés ces derniers mois, le M23 ayant lancé des offensives majeures dans les provinces orientales du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. L’est de la RDC, riche en minerais, reste un point focal du conflit, avec divers groupes armés qui se disputent le contrôle de ressources telles que le coltan, l’étain, le tantale et l’or. Selon les Nations Unies, environ un million de personnes, dont quelque 400.000 enfants, ont été déplacées depuis la fin janvier 2025, et ce nombre devrait augmenter à mesure que les hostilités se poursuivent dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu.



Source : https://atlanticactu.com/cinq-anciens-dirigeants-a...

