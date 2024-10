Cinq mois sans salaires : La CJRS alerte sur la situation critique des travailleurs du groupe Emedia Invest La Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS) exprime sa vive inquiétude, face à la situation alarmante au sein du groupe Emedia Invest, où les travailleurs sont restés sans rémunération depuis cinq mois. Dans un communiqué, l’organisation salue l’engagement et le dévouement des employés qui, malgré cette situation éprouvante, ont continué à remplir leur mission d’informer le public.

Une situation insoutenable pour les employés et leurs familles



Les reporters et personnels du groupe Emedia font preuve d’un sacrifice exemplaire, selon la CJRS, en maintenant leurs activités au service de l’information, malgré des difficultés croissantes qui affectent également leurs familles. « Nous saluons leur engagement », souligne le communiqué, mettant en lumière le poids du silence de la direction du groupe face à cette crise.



Appel au dialogue et à la mobilisation des acteurs



La CJRS déplore l’absence d’initiatives de la part des dirigeants de l’entreprise pour résoudre cette crise et les exhorte à engager un dialogue constructif avec les travailleurs. « Nous invitons les organisations de la presse, la société civile, les syndicats et les autorités, à intervenir face à cette situation qui tend à devenir la norme dans plusieurs entreprises de presse », déclare la convention.



La presse, pilier de la démocratie en danger



Insistant sur le rôle fondamental de la presse dans la démocratie et le développement du pays, la CJRS en appelle également à l’action du Chef de l’État. L’organisation estime qu’il est nécessaire de mettre en place un soutien concret et durable aux entreprises de presse et aux professionnels du secteur.



« Le statut des journalistes se détériore de jour en jour et il est urgent d’agir », avertit la CJRS, ajoutant que la situation à Emedia Invest n’est que « la face visible de l’iceberg ». Sans une intervention rapide et appropriée, elle prévient que la survie du secteur est menacée, fragilisant ainsi la démocratie sénégalaise.



Le Bureau Exécutif National de la CJRS conclut, en appelant à des solutions viables pour éviter que cette crise ne devienne un mal structurel et compromette l’avenir de l’information dans le pays.





