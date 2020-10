Cinq morts dans la collision d'un ULM et d'un avion de tourisme en France - photos Rédigé par leral.net le Samedi 10 Octobre 2020 à 18:59 | | 0 commentaire(s)|





Source : Un ULM et un avion de tourisme sont entrés en collision au-dessus de Loches, faisant cinq morts, a déclaré la préfecture d'Indre-et-Loire. Selon les médias, il s'agit de deux occupants de l'ULM et des trois personnes qui se trouvaient à bord de l'avion.Source : https://fr.sputniknews.com/faits_divers/2020101010...

Accueil Envoyer à un ami Partager