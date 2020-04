Cinq personnes cueillies dans une maison mortuaire à Diourbel: La Police ferme une mosquée et convoque un imam et deux sages du quartier

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Avril 2020 à 09:55

Décidément les forces de l’ordre du Commissariat central de Diourbel sont plus que déterminées à faire appliquer le couvre-feu décrété par le président de la Rpublique Macky Sall pour freiner le coronavirus au Sénégal. En effet, un imam a été entendu, hier, par les enquêteurs du Commissariat central de Diourbel.



Selon le journal "SourceA" dans sa livraison de ce mercredi, ce dernier avait dirigé, lundi dernier, la prière du crépuscule. Ainsi, la Police avait fermé ladite mosquée et l’a convoqué, ainsi que deux sages du quartier Thierno Kandji. Ce n’est pas tout, car les policiers ont dispersé également une grande cérémonie funéraire et cueilli 5 individus au quartier Keur Cheikh.

