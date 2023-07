Cinquantenaire de And-Jëf Xarebi : Un vibrant hommage rendu aux anciens, toujours à l’avant-garde de nombreux combats

Le Cinquantenaire de la mouvance And-Jëf Xarebi, a été un grand moment de souvenirs et de partage, pour des acteurs qui ont vivement participé à la naissance et à la consolidation de la démocratie au Sénégal. Pour avor lutté durant 50 ans pour l’équité sociale, la justice sociale, pour le développement, et autres, un vibrant hommage aux anciens de l’époque, qui ont été à l’avant-garde de nombreux combats : Le legs à pérenniser par la jeunesse sénégalaise, qui doit aller à la conquête du savoir, pas à son vandalisme, au micro de Diaspora 24 Infos…