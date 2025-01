Cinquantenaire de la Marine nationale sénégalaise : Bilan et perspectives pour une économie bleue dynamique En 2024, la Marine nationale sénégalaise a réalisé un total de 1034 jours en mer, comprenant 414 missions et portant secours à près de 6000 personnes, selon le quotidien Tribune . Ces chiffres traduisent l'intensité des efforts déployés dans la protection des ressources maritimes et la lutte contre les fléaux tels que l'émigration irrégulière par voie maritime.

Le 22 janvier 1975 marque une étape historique : le transfert de la gestion de la Marine nationale aux Sénégalais. Cinquante ans plus tard, le contre-amiral Abdou Sène, chef d'état-major de la Marine nationale, célèbre les acquis d'une institution bâtie sur une vision endogène. Chargée de défendre l'intégrité du territoire à partir de la mer et de sécuriser les ressources maritimes, la Marine joue un rôle clé dans le développement économique du pays.



Une vision stratégique pour 2050



Lors de la célébration de ce cinquantenaire, le contre-amiral Abdou Sène a mis en lumière les enjeux stratégiques et socioéconomiques d'une marine performante. En se projetant vers 2050, il souligne que le Sénégal doit tirer partie de son économie bleue, notamment avec le développement de l'exploitation du pétrole et du gaz offshore, les ressources halieutiques, et l'opérationnalisation des ports de Ndayane et Bargny.



« Le futur de notre pays sera certainement maritime », affirme le contre-amiral, insistant sur l'importance d'une stratégie navale ambitieuse pour accompagner ces transformations.



Selon le quotidien Tribune , le chef d'état-major a également salué le soutien des autorités sénégalaises, en particulier celui du Président de la République, chef suprême des armées.



