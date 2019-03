Cissé Lö junior : « à Touba, les responsables APR sont un groupe d’escrocs, qui ont détourné 20 milliards de francs »

Face à la presse, ce samedi, à Touba, pour se prononcer sur le scrutin de la Présidentielle passée, Moustapha Cissé Lô junior, membre de la coalition idy2019, a décoché des piques à l’endroit des responsables locaux de l’APR, qu’il accuse d’avoir escroqué 20 milliards de francs destinés aux populations.



« Les responsables APR dans la ville sainte sont un groupe d’escrocs qui ne survivent que sur le dos des honnêtes citoyens. En moins d’un an, ils ont détourné 20 milliards de nos francs dans le département. Et, ils ont attendu, à deux mois de la Présidentielle, pour aller vers la population et essayer de la corrompre, pour gagner leurs suffrages. Mais ils ont échoué », a soutenu M. Lô.











