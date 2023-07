Cité Keur Gorgui: Ousmane Sonko cueilli par les Fds Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juillet 2023 à 19:00 | | 0 commentaire(s)|

Le leader du Parti Pastef Ousmane Sonko a été arrêté chez lui à la Cité Keur Gorgui, ce vendredi vers les coups de 16h 30, a-t-on appris de sources concordantes. L’opposant politique est cueilli par une équipe mixte composée d’éléments du Groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN) et de la Brigade d’intervention de la […] Le leader du Parti Pastef Ousmane Sonko a été arrêté chez lui à la Cité Keur Gorgui, ce vendredi vers les coups de 16h 30, a-t-on appris de sources concordantes. L’opposant politique est cueilli par une équipe mixte composée d’éléments du Groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN) et de la Brigade d’intervention de la police (BIP). Cela fait suite à une altercation l’opposant à des agents des renseignements généraux postés à son domicile. « De retour de la prière du vendredi, les agents des renseignements généraux postés devant mon domicile 24h sur 24 se sont mis à me filmer. J’ai personnellement arraché le téléphone et demandé à la personne de le déverrouiller et d’effacer les images qu’elle a prises, ce qu’elle refusa. Présentement, une forte équipe de la gendarmerie fait le guet devant mon domicile comme vous pouvez le voir et semble vouloir défoncer la porte », a posté Ousmane Sonko, peu avant son arrestation. Selon des informations livrées par Me Juan Branco, un de ses avocats, le leader de Pastef est conduit à la Brigade des affaires générales, au sein du Tribunal. Il lui serait reproché d’outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions, selon certaines indiscrétions. Ousmane Sonko a été condamné, en début juin dernier, à deux de prison ferme par la Chambre criminelle de Dakar dans l’affaire « Sweet beauté » l’opposant à l’ex-masseuse Adji Sarr. Nous y reviendrons… S.G



Source : Source : https://lesoleil.sn/cite-keur-gorgui-ousmane-sonko...

