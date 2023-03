Citoyenneté: Plus de 1500 personnes attendues au Grand panel citoyen du 18 mars prochain Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mars 2023 à 21:01 | | 0 commentaire(s)| Le GP SN Groupe, en partenariat avec Vcom Média compte organiser un grand panel citoyen le Samedi 18 mars 2023. Ledit panel vise à réunir les citoyens, les Ministres du gouvernement et les journalistes. Différentes thèmes et sous thèmes seront traités. Il s’agit de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de l'urbanisme et du logement. D’après le Directeur général de Vcom Média, les trois Ministres de ces secteurs seront présents à ce panel qui va accueillir plus de 1500 personnes. Ces dernières échangeront avec les ministres sur divers sujets, ayant trait à l'éducation nationale, l’enseignement supérieur, l'urbanisme et logement.



