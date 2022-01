Clap de fin de l’alliance BBY / Bunt-Bi à Hann Bel-Air: L’erreur de casting du Président Macky Sall !

En choisissant la députée Mme Ndèye Fatou Diouf comme tête de liste de Benno Bokk Yakaar (Bby), le Président Macky Sall semble avoir commis une véritable erreur de casting. Car l’arrogance, la violence et la suffisance de cette « honorable » députée de l’Apr, sont décriées par toutes les populations de Hann / Bel-Air. Résultats des courses ? L’alliance Bby et Union citoyenne « Bunt-Bi » de Mme Soham Wardini représentée localement par Mme Khady Samba alias Adji Samba, a volé en éclats ! Ce, à quatre jours des élections locales 2022.



Jadis très engagée aux côtés du Président Macky Sall, Mme Adji Samba avait rejoint l’Union « Bunt-Bi » pour les élections locales. En réalité, soit dit en passant, cette union citoyenne « Bunt Bi » n’est pas très loin du Président Macky Sall - mais « Le Témoin » n’a rien dit ! Pour en revenir à Mme Khady Samba, la députée Ndeye Fatou Diouf lui aurait mené la guerre jusqu’à la larguer en 6e position sur la liste proportionnelle de Bby. Pour laver l’affront, Adji Samba, la protégée de Mme Soham El Wardini, a rejoint, avec cartes d’identité et militants, le maire sortant de Hann / Bel-Air Babacar Mbengue, tête de liste de la coalition « Yew Askan Wi » de l’opposition.



Une chose est sûre, si les responsables de l'Union Citoyenne « Bunt- Bi » vacillent et oscillent d'une coalition à l'autre comme des « Sans parti fixe », c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de leurs ambitions politiques. Comme pour dire que la maire sortante de Dakar, Mme Soham Wardini, n'a pas aidé ses responsables de Hann / Bel-Air.















Le Témoin