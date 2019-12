Clash entre Donald Trump et une mineure de 16 ans

"C'est ridicule". Le président américain a déploré jeudi le choix du magazine Time de nommer la jeune activiste suédoise Greta Thunberg personnalité de l'année 2019. Trump recuse le fait que la jeune militante écologique soit nommée personnalité de l'année par The Times et lui suggère d'aller regarder un film. "Greta doit apprendre à gérer sa colère et puis aller voir un bon vieux film avec un(e) ami(e)!", lui a conseillé Donald Trump. "Détends-toi, Greta, détends-toi!", a ajouté le milliardaire républicain. La minute suivante Greta change la description de son profil Twitter :"En train de me détendre et de regarder un film old fashion avec un ami".