Classement des 50 personnalités les plus influentes de l'Afrique de l'Ouest: Influence Magazine expose sa liste

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Mars 2020 à 17:03 | | 0 commentaire(s)|

L’équipe de l’Influence magazine dans son édition 2020, a présenté pour la 3eme année consécutive sa liste des 50 personnalités les plus influentes de l'Afrique de l'Ouest. Ledit classement permet de proposer à la jeunesse les parcours de réussite de ces personnalités afin de les inspirer, les motiver et les encourager à préserver dans la voie de l'excellence. Mais aussi, à vulgariser davantage le travail et le talent de ces hommes et femmes.



Ainsi, il a été constaté que ces derniers ne sont parfois pas, appréciés à leur juste valeur. Et, sous la direction d’Ismaila Badji, écrivain et directeur de publication de la revue mensuelle, il est prévu un gala en l'honneur des nominés le 18 Avril 2020 prochain. Ledit gala servira de tribune pour la remise des titres honorifiques en guise d'encouragement.





Le classement



1. Abdou Karim Fofana, Ministre de l’Urbanisme, des Logements et de l’Hygiène Publique(Sénégal)

2. Alioune Sarr, Ministre du Tourisme et des Transports Aériens (Sénégal)

3. Antoinette Sayeh, Directrice Générale Adjointe du Fonds Monétaire International, (Libéria)

4. Romuald Wadagni, Ministre de l’Economie et des Finances(Bénin)

5. Ahoussou Jeannot Kouadio, Président du Sénat (Côte d’Ivoire)

6. Diagna Ndiaye, Président du CNOSS (Sénégal)

7. Wilfried Lauriano Do Rego, Coordinateur Conseil présidentiel Afrique (Bénin)

8. Ulises Correia Silva, Premier Ministre (Cap-Vert)

9. Aaron Mike Oquaye, Président du parlement (Ghana)

10. Sani Yaya, Ministre de l’Economie et des Finances (Togo)

11. Abdul Samad Rabiu, Entrepreneur, (Nigéria)

12. Ndèye Saly Diop, Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la protection des enfants(Sénégal)

13. Amsatou Sow Sidibé, Professeure agrégée de droit titulaire de classe exceptionnelle/Femme politique (Sénégal)

14..Jean-Claude Kassi Brou, Président de la commission de la CEDEAO (Côte d'Ivoire)

15. Jewel Taylor, Vice-présidente (Libéria)

16. Bruno Amoussou, Homme politique/Ingénieur agronome (Bénin)

17. Soham El Wardini, Maire de Dakar, (Sénégal)

18. Fatimata Mbaye, Avocate/ Défenseur droits de l’homme (Mauritanie)

19. Sorious Samura, Journaliste (Sierra-Léone)

20. Joseph Osei Owusu, Avocat/Homme politique, (Ghana)

21. Mamadou Bobo Denken Diallo, Entrepreneur (Guinée- Conakry)

22. Jean-Luc Konan, Président Directeur Général du groupe COFINA (Côte d’Ivoire)

23. Moussa Sarr, Avocat-Philanthrope ( Sénégal)

24. Mae Azango, Journaliste/Défenseur des droits de l’homme (Libéria)

25. Toumani Diabaté, Artiste-Musicien (Mali)

26. Sadio Mané, Athlète-Footballeur (Sénégal)

27. Aïssata BEAVOGUI, Directrice Générale Guinea Alumina Corporation (Guinée-Conakry)

28. Aïssatou Sow Badiane, Présidente Chambre des Notaires (Sénégal)

29. Ngozi Okonjo Iweala, Femme politique (Nigéria )

30. Mahmoud Dicko, Président du Haut Conseil Islamique du Mali /Homme politique(Mali)

31. Ebrima Ousmane Ndure, Haut-commissaire de la République de Gambie à Dakar (Gambie)

32. Michelle Ndiaye, Diplomate-Représentante de l'Union Africaine en RDC (Sénégal)

33. Soumeylou Boubéye Maïga, Homme politique (Mali )

34. Elimane Lam, Juge consulaire et Président Directeur Général de JP Holding (Sénégal)

35. Gorgui Sy Dieng, Athlète-Basketteur (Sénégal)

36. Hama Amadou, Homme politique (Niger)

37. Alla Dieng, Directeur Exécutif Unacois Yessal (Sénégal)

38. Bara Ndiaye, Fondateur Agence Multi Services Sénégalaise (Sénégal)

39. Korka Diaw, Présidente Réseau Femmes Agricultrices du Nord, (Sénégal)

40. Massamba Kane, Fondateur et Directeur Général Senenews.com (Sénégal)

41. Alioune Sall, Enseignant- Chercheur- Philanthrope (Sénégal)

42. Yvanne Niaba-Yvidéro, Actrice-humouriste-philanthrope (Côte d’Ivoire)

43. Edith Brou, Bloggeuse (Côte d'Ivoire)

44. Kola Karim, Entrepreneur (Nigeria )

45. Coumba Diallo alias Queen Biz, Artiste-Chanteuse (Sénégal)

46. Mouhamed Kagnassy, Entrepreneur (Mali )

47. Sim Shagaya, Entrepreneur (Nigeria)

48. Eddie Komboigo, Homme politique (Burkina Faso)

49. Tidiane Diouwara, Journaliste (Mauritanie )

50. Ignace Sosou, Journaliste (Bénin)



Moustapha Thioune













Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos