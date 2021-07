Clédor Sène: "Sous Macky Sall, des scandales de plus de 8623 milliards sont classés sans suite..." Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Juillet 2021 à 11:02 | | 0 commentaire(s)| Très en verve lors de l'émission 12 MN Chrono, Clédor Sène a estimé que l'affaire des 94 milliards n'est rien comparée aux autres scandales qui ont été passés sous silence, d'autant que la justice protège les malfaiteurs de la trempe de Mamour Diallo, Bougazelli, Wouri Diallo, Aliou Sall entre autres. "Je connaissais le terme non lieu, pas celui de refus d'instruire. Des scandales de 6000 milliards, 2500 milliards, 94 milliards et tout récemment celui de Prodac 29 milliards sont classés sans suite", fulmine-t-il.



