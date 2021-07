Clédor Sène ne lâche pas Waly Seck: "C'est un influenceur de la promotion LGBT, il devait faire..."

Jeudi 15 Juillet 2021

Nous avons des valeurs. Waly Seck fait la promotion des LGBT. il a posé des actes avec son sac, des habits efféminés, un tee shirt LGBT et comme prétexte, il estime que c'est son épouse qui le lui a remis. Des communautés ont salué ce fait et encouragé ces faits. Je dis que c'est un influenceur de la promotion LGBT. C'est dommage qu'il ait retiré sa plainte, on devait aller jusqu'au bout pour qu'il clarifie tout cela. Il doit se contenter de ce qu'il a. Il a tout pour réussir, si ce ne 'est déjà fait", a lancé Clédor Sène lors de l'émission 12 MN Chrono avec Moustapha Thioune.