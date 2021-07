Clédor sur le Pds : 'Depuis Oumar Sarr en 2019, le Pds n'est plus visible sur le terrain, mais..." Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Juillet 2021 à 08:11 | | 0 commentaire(s)| Clédor Sène a estimé que le Parti démocratique sénégalais (Pds) n'est pas actif sur le terrain. "Le Pds n'est plus actif depuis Oumar Sarr en 2019, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais on ne les sent plus. J'ai des doutes à cause des délais pour le vote du Code électoral. Néanmoins, ils commencent à descendre sur le terrain, cela veut dire que les élections locales auront bien lieu, mais ce n'est plus comme avant", dit-il.



