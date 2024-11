Clémence de la justice : Madiambal Diagne répond à Ousmane Sonko Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Novembre 2024 à 20:10 | | 0 commentaire(s)|

En campagne électorale, Ousmane Sonko a critiqué la clémence de la justice dans les cas où elle devait sévèrement sévir. "Certains qui devaient être condamnés pour au moins 6 mois ou un an, ne l'ont été que pour 10 ou 15 jours. Ceci favorise l'impunité dans un pays", a-t-il déclaré, hier. Sur le réseau social X, Madiambal Diagne, journaliste et homme politique, a analysé cette déclaration de Ousmane Sonko sous deux angles. D'abord, selon lui, le Premier ministre n'est pas satisfait de la peine de 15 jours infligée à Ameth Ndoye, puis, cette déclaration dénoterait une certaine tension entre Sonko et les ministres de l'Intérieur et de la Justice. «Le Premier ministre conteste le quantum des peines prononcées par les juges ! Sans doute que la condamnation de Ameth Ndoye à 15 jours de prison ne lui semble pas suffisante. Il devient manifeste que Sonko a des soucis avec ses ministres de l'Intérieur et de la Justice", a jugé celui qui est investi dans la liste de Jam ak Jariñ pour les élections législatives, ce mercredi.



Source : https://senemedia.com/annonce-76973-clmence-de-la-...

