Clôture Sommet UA/UE : Passe d'armes entre les Présidents Macky Sall et Idriss Deby Itno Le Sommet Union africaine (Ua)-Union européenne (Ue) d'Abidjan a été le lieu de rencontre dedifférents leaders opposés sur la scène politique africaine. Mais leurs différends n'ont asp impacté le bon déroulement de ce sommet très riche, sanctionné par des décisions importantes prises pour résoudre le problème des migrants, le chômage des jeunes et le terrorisme. Ce qui s'est passé en Libye a été le centre d'intérêt de ce sommet mais tous les participants n'ont pas eu la même lecture de la situation actuelle. et après la déclaration du Président tchadien Idriss Deby Itno qualifiant l'esclavage en Libye de "racisme", le Président Macky Sall a pris son contre-pied, en invitant les uns et les autres à éviter d'utiliser des expressions "racistes", de peur que cette affaire ne devienne un conflit entre races noire et arabe.

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Décembre 2017 à 15:20



