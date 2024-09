L’ancien collaborateur de Sonko, Pr Assane Gueye rallie le parti Teranga Sénégal

En vue des prochaines législatives, le parti Teranga Sénégal dirigé par Dr Abdoulaye Niane continue de se renforcer. L’ancien collaborateur d’Ousmane Sonko, Pr Assane Gueye, a rejoint le parti et a été nommé coordonnateur national de la jeunesse de Teranga Sénégal.



Il a déclaré que sa décision repose sur l’engagement et la détermination du leader Abdoulaye Niane à œuvrer pour un Sénégal nouveau. Pr Assane Gueye s’est également prononcé sur les enjeux de l’actualité nationale, notamment la question de l’immigration irrégulière.



Ses propos ont été recueillis par Mami Meingué et Mame Oumy Laye.