Clôture de la 3e édition des Journées scientifiques Sida au Sénégal: L'invite de Dr. Marie Khemesse Ngom

Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Novembre 2022 à 18:05 | | 0 commentaire(s)|

Le Conseil national de Lutte contre le Sida (Cnls) a organisé la cérémonie de clôture de la 3e édition des Journées scientifiques Sida au Sénégal (JSSS 3), le jeudi 3 novembre 2022. Ladite édition a été lancée depuis le 1er novembre 2022, au Centre International de Conférence Abdou Diouf

(CICAD). Elle a été présidée par le ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Dr. Marie Khémesse Ngom Ndiaye. Les JSSS sont devenues un moment incontournable de la riposte au Sénégal. Elles participent à développer le dynamisme de la lutte contre le VIH et à structurer les relations entre les chercheurs, les décideurs et les acteurs intervenant dans la lutte contre le VIH, pour plus d’efficacité.