Clôture des 9es Jeux de la Francophonie : Le Président Tshisekédi exprime la satisfaction des Congolais Rédigé par leral.net le Mardi 8 Août 2023 à 20:15 | | 0 commentaire(s)|

Après dix jours de compétitions sportives et culturelles, les 9es Jeux de la Francophonie ont été clôturés, dimanche dernier, en marge d’une cérémonie tenue au Stade des Martyrs, avec comme hôte de marque le président de la République démocratique du Congo. Comme à l’ouverture, le 29 juillet dernier, la parade des délégations a ouvert la […] Après dix jours de compétitions sportives et culturelles, les 9es Jeux de la Francophonie ont été clôturés, dimanche dernier, en marge d’une cérémonie tenue au Stade des Martyrs, avec comme hôte de marque le président de la République démocratique du Congo. Comme à l’ouverture, le 29 juillet dernier, la parade des délégations a ouvert la cérémonie qui a été l’occasion pour Félix Tshisekédi de souligner que ces Jeux ont été une satisfaction pour le peuple congolais. « Ces Jeux ont exprimé la satisfaction du peuple congolais de les avoir organisés et d’avoir passé avec vous six jours d’intenses activités sportives et culturelles », a déclaré le Président. Selon lui, « cette 9e édition des Jeux restera gravée dans la mémoire collective des Congolais comme un évènement historique ayant contribué significativement à cimenter notre appartenance à la Francophonie, notamment dans la promotion de sa diversité culturelle et dans son rayonnement à travers le monde ». Le président de la République Démocratique du Congo a, en outre, promis de booster le sport, la culture et l’éducation, avec notamment les infrastructures construites pour accueillir ces Jeux. « La Rdc est déterminée à capitaliser sur cette réussite et sur les infrastructures qui nous ont été léguées par ces Jeux pour impulser des changements qualitatifs et mettre en place des mécanismes qui permettront désormais à la jeunesse congolaise de rêver grand et de profiter de toutes les opportunités pour réaliser ses potentialités notamment dans les domaines des sports et des arts ainsi que dans celui de l’éducation », a-t-il promis. FOOTBALL : Le Cameroun remporte la médaille d’or KINSHASA (RDC) – La finale du tournoi de football a clôturé, dimanche, la 9e édition des Jeux de la Francophonie. Au Stade des Martyrs de Kinshasa, le Cameroun a battu le Burkina Faso sur le score de 2 – 1, remportant ainsi la médaille d’or de la compétition. Les « Lions Indomptables » ont ouvert le score dès la 26e minute par pénalty grâce à Arthur Evom Ebong. Une ouverture du score à laquelle les Burkinabè ont répondu par l’intermédiaire de Harouna Biraïma Dicko qui a rétabli l’équilibre, avant la pause à la mi-temps (1 – 1, 33e). Le but victorieux des « Lions indomptables » a été marqué par Paul Nebamkia à la 81e. La troisième place du tournoi a été remportée, samedi, par le Niger qui a dominé, en match de classement, le Bénin par 4 tirs au but à 3 (temps réglementaire 1-1). Par Ousseynou POUYE, Envoyé spécial à Kinshasa, RD Congo



Source : Source : https://lesoleil.sn/cloture-des-9es-jeux-de-la-fra...

Accueil Envoyer à un ami Partager