Club des « magistrats »: Le maire Ahmed Aïdara trahi !

« Policier dou mbok » dit un adage bien de chez nous. Autrement dit, l’agent de police n’a pas d’amis, car il n’exécute que des ordres. Ce coup-ci, il s’agit de « Magistrat dou mbok ». A preuve par l’arrestation de l’actuel maire de Guédiawaye, Ameth Aïdara. Tenez ! Jeudi dernier, renseigne « Le Témoin » quotidien, le tribunal départemental de Pikine-Guédiawaye était le point de convergence des magistrats du Sénégal.



C’était lors de l’inauguration de la nouvelle salle d’audience. L’honorable maire Ameth Aïdara avait été convié à la cérémonie en sa qualité de premier magistrat de la ville. Dans une ambiance conviviale, Ahmed Aïdara s’était ainsi adressé à ses hôtes magistrats, et particulièrement à M. Amadou Seydi, procureur du Tribunal de Pikine-Guédiawaye « Désormais, je fais partie du club des magistrats en ma qualité de premier magistrat de la ville de Guédiawaye » avait-il ironisé.



Au cours de cette cérémonie, donc, l’institution judiciaire et la Mairie avaient établi des relations de confiance et d’échanges pour une collaboration fructueuse dans l’intérêt de la Justice. Hélas ! Dès le lendemain c’est-à-dire vendredi 17 juin 2022, le maire de Guédiawaye Ameth Aïdara a été arrêté par la Police pour trouble à l’ordre public et participation à une manifestation non-autorisée. Déféré au parquet, le maire Ahmed Aidara a été placé sous mandat de dépôt par le même procureur Amadou Seydi avec lequel, la veille, il avait fraternisé en disant que tous les deux étaient membres du même Club des « magistrats». Qui disait que « Magistrat dou mbok » !