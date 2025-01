Coalition nationale pour une Pêche durable : Fin de la tournée de sensibilisation à Mbour, ce week-end Rédigé par leral.net le Mardi 28 Janvier 2025 à 17:01 | | 0 commentaire(s)| La Coalition nationale pour une Pêche durable a clôturé sa tournée de sensibilisation à Mbour, ce week-end, au niveau du quai de pêche.



L’objectif de cette tournée était de recueillir les préoccupations et les difficultés rencontrées par les acteurs du secteur de la pêche, en vue d’identifier et de proposer des solutions durables.



Pour plus de détails, nous vous invitons à écouter :

Itv wlf : Malick Fall président CONAPED

Itv fR: représentant du ministre de la pêche

Au micro de Omar Ndiaye et Babacar Thiall nos correspondant à mbour



La Salle de conférence de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Saint-Louis a accueilli une rencontre d'échanges et de partage sur les difficultés liées au secteur de la pêche à Saint-Louis. Une rencontre organisée par Moustapha Niang, conseiller technique du directeur du Budget, par ailleurs responsable politique du parti Pastef, qui a vu la participation de professionnels du secteur, qui sont largement revenus sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés et notamment, le problème récurent de la brèche.



Reportage de Moustapha Niang avec Adama Sall et El hadj Guèye, nos correspondants à Saint-Louis.



Accueil Envoyer à un ami Partager