Cocaïne saisie au large de Dakar: Six personnes arrêtées, des Sénégalais établis en France recherchés

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Novembre 2019

Au total, six personnes ont été arrêtées dans l’affaire de la drogue dans la nuit du samedi 31 octobre au large de Dakar. Il s’agit de Jonh Syvoce, né en 1968, Néerlandais domicilié à Rotterdam, Seam Robert Chapman, ressortissant écossais, Abdou Mboup, né en 1982 à Diabel (Nord du Sénégal), domicilié en France, Laghmouri Saïd, né en 1985, domicilié à Clichy en France, Fayçal Bout Baur, né en 1987 à Agadir Maroc, domicilié à Metz en France et un certain Athie, domicilié à Nord Foire, à Dakar. Ce dernier, contrairement aux cinq autres, a été arrêté chez lui . C’est lui qui aurait fourni aux trafiquants l’un des bateaux qui transportaient la drogue saisie. Ce navire qui avait à son bord Abdou Mboup et Fayçal Bout Baur, avait quitté Sonome (Mbour ) pour réceptionner une partie de cette drogue.



Selon "L’Observateur" qui donne l’information, plusieurs autres acteurs de ce trafic, seraient des immigrés originaires du Nord du Sénégal (Fouta) et établis en France. Ils sont sous le coup des mandats d’arrêts qui vont être lancés prochainement.

